Nesta terça-feira (21), o painel de oportunidades de emprego “Vagou, Juiz de Fora” anunciou cerca de 197 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva. Acessando o site do projeto é possível conferir as formas de se candidatar, além de encontrar informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação. As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário também disponível no "Vagou JF”.



Confira as vagas anunciadas:

Porteiro (1)

Caixa de padaria (1)

Florista (1)

Cortador de tecidos (1)

Atendente/Balconista (1)

Vendedora interna (2)



Mutirão de empregos também oferece oportunidades de empregos na próxima sexta

Na próxima sexta-feira (24), acontece a última edição do projeto “Espaço Emprego JF” em 2023, das 9h às 14h, no Espaço Mascarenhas, entrada pela Praça da Estação. Desta vez, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDIC), serão mais de 150 oportunidades de emprego e cadastro reserva para estágios em diversas áreas. Para essa edição, foi dada prioridade a vagas de empresas ligadas direta ou indiretamente ao setor de Turismo, atendendo à demanda das festas de final de ano.

A Faculdade EnsinE e a empresa Dispropan estarão presentes, oferecendo oportunidades aos interessados em se tornarem profissionais da gastronomia, com informações sobre o Curso Superior Tecnólogo em Gastronomia, desenvolvido para atender às demandas crescentes do setor de food service. O programa abrange temas essenciais, como panificação, confeitaria, técnicas de cozinha, gestão, planejamento, cozinhas brasileira e internacional, além de especialização em chocolataria.

A EnsinE e a Dispropan realizarão, ainda, o pré-cadastro para seleção do “Deixa Crescer”, programa de estágio inovador focado no setor de gastronomia e mercado alimentício, que oferece não apenas estágios remunerados, mas também bolsas de estudo completas para estudantes engajados no mundo da culinária. Para participar da seleção, basta que os interessados se apresentem, informando à equipe seus dados para que contato posterior seja realizado.

Confira, abaixo, as oportunidades de emprego oferecidas durante o mutirão. Para se candidatar, é necessário comparecer com um currículo para cada vaga de interesse.

Tarumã Distribuidora de Bebidas

Motorista de Viagem, Ajudante de Entrega e Vagas para PCD - 10 vagas

Atribuições: realizar entregas dirigindo o veículo da empresa, necessário CNH D e experiência como motorista. Ajudante de entrega: realizar as entregas no ponto de venda.

Formação: Ensino fundamental.

Horário de trabalho: 8h às 17h.

*Pode ser preenchida por pessoa com deficiência.

Benefícios: Vale-transporte, plano de saúde, ticket alimentação, plano odontológico.

Rheserva Consultoria

Vagas de vendedor, atendente, serviços gerais, auxiliar administrativo, etc - 26 vagas

Atribuições: executar vendas, atendimento ao cliente.

Formação: Ensino Médio

44 horas semanais

*Vaga pode ser preenchida por pessoa com deficiência

Restaurante Sabor a Mais

Garçonete e auxiliar de cozinha - 2 vagas

Formação: Ensino médio completo

Horário de Trabalho: 8h às 16h20

Pretensão Salarial da categoria

Benefício: Vale-transporte

Comparecer com RG

Recruta Talentos

Salgadeiro; Atendente; Auxiliar de Cozinha; Estagio Administrativo; Banco De Talentos Auxiliar de Produção; Garçom; Supervisor; Auxiliar de Limpeza; Estágio Comercial; Banco de Talentos Gerente de Restaurante; Cozinheiro; Pizzaiolo; Técnico em Nutrição; Banco de Talentos Estoquista; Chefe de Cozinha; Auxiliar de Serviços Gerais; Gerente de Loja.

20 vagas

Formação: Ensino Fundamental Completo.

Grupo Bahamas

Operador de Loja; Auxiliar de Logística; Fiscal de Prevenção de Perdas; Mecânico de Manutenção de Utilidades; Técnico de Geração; Auxiliar de Açougue; Auxiliar de Manutenção Predial

100 vagas

As atividades serão repassadas durante a entrevista

Formação: Mínimo de Ensino Fundamental Incompleto

Horário de Trabalho: A depender da função e da loja

Benefícios: Vale-transporte; Ticket Alimentação R$ 176,55; Assistência Médica e Odontológica; Refeição na empresa; Prêmio de assiduidade em novembro e dezembro de 2023; Plano de carreira; Treinamento; Uniforme; Descontos em estabelecimentos parceiros.

*Vaga pode ser preenchida por pessoa com deficiência

Levar: Identidade; CPF; Comprovante de residência; carteira de trabalho; comprovante de escolaridade e currículo.

CIEE MG

Estágio e Aprendizagem

Vagas diversas.

Formação: Ensino Médio e Superior.

Horário de trabalho: A negociar. Até 30 horas semanais.

*Vagas podem ser preenchidas por pessoas com deficiência.

Espaço Emprego JF

O projeto integra as ações do programa “Geração JF – Emprego, Renda e Negócios”, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), oferecendo às empresas locais oportunidade de utilizar espaços públicos para oferta de postos de trabalho e recebimento de currículos.