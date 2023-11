Na última semana, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu editais para o preenchimento de 1.592 vagas ociosas nos cursos presenciais de graduação da Instituição. São 1.233 vagas para o campus Juiz de Fora e outras 359 para o campus Governador Valadares. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 27 de novembro e 7 de dezembro, pela Área do Candidato. Para conferir os editais, basta acessar o site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara).

As oportunidades no processo seletivo estão distribuídas nas seguintes modalidades de entrada:



• Admissão de excedentes dos processos seletivos – Pism (triênio 2021-2023) e Sisu 1/2024. Importante destacar: não é necessário realizar inscrição; basta acompanhar a divulgação dos editais de reclassificação do processo seletivo disponíveis na lista de espera.

• Reingresso no curso de origem: uma opção de ingresso voltada para aqueles que desejam retornar ao curso original após terem sido desligados devido ao abandono, decorrente da não efetivação da matrícula em disciplinas.

Alteração de curso:



• Transferência entre campi para um curso de denominação idêntica;

• Mudança de curso dentro da mesma área (no mesmo campus ou entre campi);

• Mudança de curso (dentro do mesmo campus ou entre campi).

Transferência de outra instituição:



• Mudança de outra Instituição de Ensino Superior (IES), seja pública ou privada, para um curso de mesma denominação;

• Transferência de outra IES, seja pública ou privada, para um curso na mesma área.

Ingresso de graduados:



• Admissão para obtenção de outra graduação na mesma área;

• Ingresso para busca de outra graduação.

Todas as informações necessárias para concorrer em cada modalidade podem ser encontradas nos editais de vagas ociosas. É fundamental que o candidato verifique se há vagas disponíveis para o curso desejado e se sua condição de ingresso atende aos pré-requisitos.

Sobre as vagas



O total de 1.592 oportunidades está dividido entre 44 cursos de graduação oferecidos no campus Juiz de Fora e mais sete no campus Governador Valadares. Os editais apresentam a distribuição das vagas conforme as diferentes formas de entrada. Em Juiz de Fora, destacam-se as licenciaturas em Física, Matemática e Química no período noturno, que oferecem o maior número de vagas disponíveis.



Confira os cursos com vagas disponíveis em Juiz de Fora:

Administração (integral e noturno);

Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura;

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas (noturno);

Ciência da Religião – Bacharelado e Licenciatura;

Ciências Contábeis (integral e noturno);

Design;

Direito (integral);

Enfermagem;

Engenharia Ambiental e Sanitária;

Engenharia Civil

Engenharia Computacional

Engenharia de Produção;

Engenharia Elétrica – Energia; Sistemas de Potência; Sistemas Eletrônicos; Telecomunicações;

Engenharia Mecânica;

Estatística;

Filosofia – Bacharelado e Licenciatura

Física – Bacharelado e Licenciatura (integral); Licenciatura (noturno);

Geografia – Licenciatura (noturno);

Jornalismo (noturno);

Letras – Bacharelado e Licenciatura;

Letras Libras – Licenciatura;

Matemática – Bacharelado (integral); Licenciatura (integral); Licenciatura (noturno).

Moda;

Música – Bacharelado e Licenciatura

Nutrição;

Odontologia;

Pedagogia Licenciatura (matutino); Licenciatura (noturno);

Química – Bacharelado/Licenciatura (integral); Licenciatura (noturno);

Serviço Social (noturno);

Turismo (integral e noturno).



Em Governador Valadares, as vagas são para os cursos de:

Administração;

Ciências Contábeis;

Ciências Econômicas;

Direito;

Educação Física (Bacharelado);

Farmácia;

Nutrição.



A distribuição das vagas de cada curso foi definida pela respectiva coordenação de curso, de acordo com as disposições do Regulamento Acadêmico de Graduação. As vagas de uma modalidade que não forem ocupadas poderão ser realocadas e destinadas a outras modalidades de ingresso disponibilizadas pelo curso.

Inscrições e cronograma



Os excedentes provenientes dos processos seletivos (Pism e Sisu) não necessitam efetuar inscrição; sua única exigência é acompanhar as publicações dos editais de reclassificação e as orientações pertinentes na página da Cdara.

Por contrapartida, os candidatos interessados nas modalidades de reingresso, mudança de curso, transferência e ingresso de graduados devem realizar suas inscrições exclusivamente online, através da Área do Candidato.

O período de inscrição é uniforme para todos os concorrentes, ocorrendo de 27 de novembro a 7 de dezembro. Cada candidato deve atentar-se ao cronograma específico de sua modalidade de interesse, disponível no Edital nº 8/2023.

A efetivação da inscrição para as vagas nas modalidades de transferência ou ingresso para obtenção de outras graduações requer o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 150, através da Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada exclusivamente na Área do Candidato, até o dia 8 de dezembro, respeitando o horário de compensação bancária. Solicitações de isenção da taxa podem ser feitas nos dias 27 e 28 de novembro, com os resultados sendo divulgados em 4 de dezembro.

Oportunidades em GV



As vagas ociosas dos cursos de Enfermagem e Odontologia com sede em Juiz de Fora, além dos cursos de Farmácia e Nutrição em Governador Valadares foram reunidos no Edital nº 9/2023. Já as vagas ociosas dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música constam no Edital nº 10/2023.

O Edital nº 9/2023 conta 138 vagas e o Edital nº 10, com 70 vagas. O período de inscrição é o mesmo, de 27 de novembro a 7 de dezembro.

