O Museu Mariano Procópio (Mapro) anunciou, nesta quinta-feira (30), a reabertura das inscrições para o “Programa de Voluntariado” na instituição, em Juiz de Fora. Segundo a organização, esse projeto busca pessoas interessadas em artes, cultura e educação para atuar no espaço e tem o objetivo de envolver a sociedade com o museu, além de proporcionar uma atividade educativa e ampliar a possibilidade de visitação.

Os voluntários desempenharão o papel de mediadores nas exposições "Rememorar o Brasil: a independência e a construção do Estado-Nação" e "Fios de Memória: a formação das coleções do Museu Mariano Procópio", bem como na Villa Ferreira Lage. Além de orientar os visitantes, esses voluntários terão a oportunidade de aprofundar seu conhecimento sobre a fundação, seu acervo e toda a história contida no local.

Aqueles que têm interesse devem realizar a inscrição por meio do formulário disponível no link, fornecendo alguns dados básicos e informações sobre sua disponibilidade. Com base nessas inscrições, será feito um banco de voluntários, dos quais alguns poderão ser convocados posteriormente para uma entrevista na instituição.

O Mapro informa também que o serviço voluntário no museu segue a lei nº 9.608, que deve ser lida anteriormente à inscrição. Mais informações pelo telefone (32) 3690-2200 ou pelo email commapropjf@gmail.com.