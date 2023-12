A cidade de Juiz de Fora finaliza a semana nesta sexta-feira (1º) com 311 vagas de emprego ofertadas pela cidade. Segundo o portal "Vagou, JF", são oportunidades para emprego e estágio com processos seletivos abertos, mais cadastros reserva. Para se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto.

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário também disponível no site.



Confira as novas vagas:

Vendedor interno (2)

Cozinheira atendente (1)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Ajudante de dedetização (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Eletricista (2)

Operador de loja (25)

Operador de atendimento (SAC) (100)

Pasteleiro/Lancheiro (1)

Assistente de estoque (2)

Consultor de vendas externas (2)

Pintor (2)

Soldador (2)