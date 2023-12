Nesta terça-feira (12), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) deu abertura ao Edital nº 128/2023 para o concurso de seleção de professores de carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) para o Colégio de Aplicação João XXIII. As inscrições serão abertas às 14h de 16 de janeiro e permanece até às 23h59 do dia 08 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$180.



De acordo com o Portal da UFJF, serão disponibilizadas três vagas, sendo duas destinadas à ampla concorrência e uma reservada para candidatos autodeclarados negros. Essas oportunidades contemplam as áreas de Geografia, Língua Portuguesa, e uma terceira para o Conjunto de Disciplinas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, abrangendo Português, Matemática, Ciências, Geografia e História. Para participar, o interessado deve ter graduação completa em nível superior, com especialização, mestrado ou doutorado na área de interesse.

Conforme o edital, o vencimento básico para os cargos é de R$4.875,18 para regime de 40 horas semanais em dedicação exclusiva. A retribuição por titulação varia de R$487,51 até R$5.606,46, conforme titulação do candidato.

Sobre as inscrições

A participação no concurso exige o preenchimento eletrônico do Formulário de Requerimento de Inscrição (FRI), que está disponível no site de Concursos da UFJF. A taxa de inscrição é de R$180 e deve ser paga até o dia 9 de fevereiro, exclusivamente no Banco do Brasil.

Aqueles que se enquadram nos critérios de isenção da taxa podem solicitar a isenção entre os dias 16 e 19 de janeiro, utilizando o formulário disponível no mesmo site. O resultado preliminar da isenção será divulgado em 26 de janeiro, com a possibilidade de apresentação de recursos até o dia 29 do mesmo mês. A divulgação do resultado final está programada para acontecer a partir das 14h do dia 31 de janeiro.

Os detalhes do processo seletivo, incluindo datas, horários e locais de prova, variam conforme o departamento ao qual a vaga está vinculada. O resultado final da relação definitiva de candidatos inscritos será divulgado a partir das 16h em 4 de março.

Leia o Edital para mais informações.