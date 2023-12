Nesta quinta-feira (14), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) atualizou o cronograma do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), também conhecido como "Enem dos concursos", e aumentou o número de locais de provas pelo Brasil. O edital será divulgado no dia 10 de janeiro e as inscrições começarão no dia 19 de janeiro, seguindo até 9 de fevereiro.

Segundo a pasta, a alteração foi feita em conversa com a empresa responsável pela realização do concurso, Cesgranrio, após sua escolha na última semana de novembro. Dessa forma, a nova data escolhida para a aplicação da prova é no dia 5 de maio de 2024, para que haja tempo suficiente para elaboração das provas. Para a ministra, Esther Dweck, esta medida também atende demanda dos candidatos: “Recebemos muitas solicitações pelas redes sociais de que as pessoas tivessem mais tempo para estudar”, explica.

Provas serão realizadas em 217 cidades

Uma outra novidade é que a prova agora será realizada em 217 cidades. A mudança também foi definida com a empresa selecionada para realização da prova. A ampliação de mais 37 cidades tem o objetivo de garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade. Confira:

Ananindeua (PA), Aparecida de Goiânia (GO), Várzea Grande (MT), Camaçari (BA), Lauro de Freitas (BA), Caucaia (CE), Maracanau (CE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Olinda (PE), Parnamirim (RN), São José dos Pinhais (PR), Farroupilha (RS), São José (SC), Serra Velha (ES), Vila Velha (ES), Betim (MG), Contagem (MG), Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Niterói (RJ), Nova Iguaçu (RJ), São Gonçalo (RJ), São João de Meriti (RJ), Caçapava (SP), Guarulhos (AP). Hortolândia (SP), Jacarei (SP). Mauá (SP), Mogi das Cruzes (SP). Osasco (SP), Paulinia (SP), Santo Andrá (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Caetano do Sul (SP), Taboão da Serra (SP), Valinhos (SP) e Vinhedo (SP).

Confira o novo cronograma:

Publicação do Edital: 10/1/2024

Inscrições: 19/01 a 09/02/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/04/2024

Aplicação das Provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 05/08/2024



Afinal, o que é o 'Enem dos concursos'?

Este certame, o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), é apelidado como 'Enem dos concursos', por ser uma realização que reúne vários concursos públicos. Além disso, a aplicação da prova acontece simultâneamente em todo o Brasil.