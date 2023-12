Nesta sexta-feira (29), o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudeste de Minas (Cideste) divulgou novas oportunidades de emprego para condutor socorrista, técnico de enfermagem e médico em diversas regiões de Minas Gerais.

Os interessados nas vagas de condutor socorrista e técnico de enfermagem, podem se inscrever gratuitamente no site do consórcio até às 12h do dia 02 de janeiro. Se tratam de vagas com contratação emergencial e não haverá prorrogação. Para isso, devem baixar e ler o edital do processo seletivo e preencher o formulário, cujo link está disponibilizado no item 3.2 do documento.

Para a vaga de médico, o prazo se encerra no dia 10/01 e o procedimento para inscrição é o mesmo que para os demais cargos.

Os candidatos chamados para trabalhar no SAMU 192 – CISDESTE, além do salário e dos benefícios previstos na CLT (13º salário, férias remuneradas, FGTS, contribuição ao INSS, vale-transporte e licença maternidade), receberão Auxilio Alimentação R$ 35,00 a cada 12 horas de serviço prestado; Seguro de Vida de R$ 20,000,00, em caso de sinistros; Insalubridade 20% sobre o salário mínimo vigente e Prêmio Desempenho de até 8% do salário em premiação de desempenho individuale/oucoletivo.



Confira as cidades correspondentes as vagas:

Condutor socorrista: Ponte Nova, Leopoldina, Mutum e Andrelândia.

Técnico de enfermagem: Araponga, Ipanema, Lajinha, Mutum, Matipó, Raul Soares, Abre Campo, Ponte Nova, Teixeiras, São José do Goiabal, Alvinópolis.

Médico: Lima Duarte, Leopoldina, Muriaé, Ubá, Manhuaçu, Ponte Nova, Viçosa, Carangola, Santos Dumont e Juiz de Fora.