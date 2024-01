A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) vai abrir inscrições para a contratação de 18 professores para os campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. As vagas são para professores auxiliar, assistente e adjunto.

As inscrições começam dia 30 de janeiro e seguem até o dia 22 de fevereiro, a taxa é de R$ 180. De acordo com o edital nº 131, as jornadas variam entre 20 e 40 horas semanais, podendo incluir regime de dedicação exclusiva.

Conforme a Resolução nº 38.2021 do Conselho Superior da UFJF, das 18 vagas, 11 são destinadas à ampla concorrência, 4 para pessoas negras e 3 para pessoas com deficiência (PcD).

Isenção da taxa de inscrição

Os candidatos elegíveis para a isenção da taxa de inscrição, como inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e doadores de medula óssea, podem solicitá-la entre 30 de janeiro e 23h59 de 2 de fevereiro de 2024.

O procedimento inclui o preenchimento de um formulário no site e o envio da documentação comprobatória. A UFJF ressalta que “informações inverídicas podem acarretar penalidades severas”.

Etapas dos concursos

O processo seletivo compreenderá diversas etapas, incluindo prova escrita dissertativa, prova prática ou de desempenho didático, avaliação didática, análise de títulos e apresentação de plano de atuação profissional.

As etapas didática e de atuação são abertas ao público, e eventuais gravações por terceiros devem obedecer às diretrizes do edital para manter a integridade do processo.

Veja as vagas distribuídas conforme o edital para o campus em Juiz de Fora:

Concurso 14: Departamento de Ciências Administrativas, uma vaga para Professor Adjunto A.

Concurso 15: Departamento de Direito Público Material, duas vagas para Professor Adjunto A.

Concurso 16: Departamento de Fisioterapia do Idoso, do Adulto e Materno-infantil, uma vaga para Professor Adjunto A.

Concurso 17: Departamento de Clínica Médica, uma vaga para Professor Assistente A.

Concurso 18: Departamento Materno Infantil, uma vaga para Professor Adjunto A.

Concurso 19: Departamento de Clínica Odontológica, uma vaga para Professor Adjunto A.

Concurso 20 e 21: Departamento de Odontologia Restauradora, uma vaga cada para Professor Adjunto A.

Concurso 22: Departamento de Artes e Design, uma vaga para Professor Assistente A.

Concurso 23: Departamento de Biologia, uma vaga para Professor Adjunto A.

Concurso 24: Departamento de Física, uma vaga para Professor Adjunto A.

Concurso 25: Departamento de Matemática, uma vaga para Professor Adjunto A.

Veja as vagas distribuídas conforme o edital para o campus em Governador Valadares:

Concurso 26: Departamento de Fisioterapia, uma vaga para Professor Adjunto A.

Concurso 27: Departamento de Medicina, uma vaga para Professor Auxiliar.

Concurso 28: Departamento de Administração, uma vaga para Professor Adjunto A.

Concurso 29: Departamento de Direito, uma vaga para Professor Adjunto A.

Os aprovados serão alocados nos respectivos campi e departamentos, com a classe A determinando as responsabilidades, requisitos e remuneração das vagas.



Mais informações podem ser acessadas no Site Concursos da UFJF.