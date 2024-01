Até o dia 16 de janeiro, os interessados em participar do concurso da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), para formação de cadastro reserva, podem se cadastrar pela internet. São 45 vagas para a unidade em Juiz de Fora, com oportunidades nos níveis fundamental, médio e superior.

A inscrição deve ser feita no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável por realizar o concurso. O resultado final do concurso será postado nos sites da IBFC e da Imbel. O edital completo está disponível on-line.

Os salários variam conforme a função e a carga horária vai de 24h até 40h, dependendo da área, e podem chegar a mais de R$ 10 mil.

O certame contará com provas objetiva e discursiva para todos os níveis, com caráter eliminatório e classificatório, e que serão realizadas em Juiz de Fora.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 44 para o nível fundamental, R$ 53 para o nível médio e R$ 62 para o nível superior.

Veja abaixo os cargos dividido pelos níveis de ensino.

Nível fundamental

Agente de Apoio Operacional Ajudante Geral – R$ 1.715,94

Nível médio

Motorista – R$ 1.921,14



Oficial de Produção Industrial Operador de Produção – R$ 1.939,78



Auxiliar Técnico Industrial Eletricista de Manutenção – R$ 1.897,63



Auxiliar Técnico Industrial Mecânico de Manutenção – R$ 1.897,63



Auxiliar Técnico Industrial Soldador – R$ 1.897,63



Oficial de Ferramentaria Industrial Ferramenteiro – R$ 2.237,28



Oficial de Ferramentaria Industrial Fresador (Convencional, CNC) – R$ 2.237,28



Oficial de Ferramentaria Industrial Retificador (Convencional, CNC) – R$ 2.237,28



Oficial de Ferramentaria Industrial Torneiro (Convencional, CNC) 40h R$ 2.237,28



Técnico Industrial Especializado Técnico em Edificações – R$ 2.445,21



Técnico Industrial Especializado Técnico em Eletrônica – R$ 2.445,21



Técnico Industrial Especializado Técnico em Elétrica – R$ 2.445,21



Técnico Industrial Especializado Técnico em Instrumentação – R$ 2.445,21



Técnico Industrial Especializado Técnico em Mecânica – R$ 2.445,21



Técnico Industrial Especializado Técnico em Mecatrônica – R$ 2.445,21



Técnico Industrial Especializado Técnico em Metalurgia – R$ 2.445,21



Técnico Industrial Especializado Técnico em Controle da Qualidade – R$ 2.445,21



Técnico Industrial Especializado Técnico em Química – R$ 2.445,21



Técnico em Radiologia Técnico em Radiologia – R$ 2.507,77



Técnico Enfermagem do Trabalho Técnico de Enfermagem do Trabalho – R$ 1.956,10



Auxiliar Técnico Administrativo Auxiliar Administrativo – R$ 1.837,26



Auxiliar Técnico Administrativo Controlador de Produção – R$ 1.837,26



Técnico Administrativo Especializado Técnico Administrativo – R$ 2.203,57



Técnico Administrativo Especializado Técnico de Informática – R$ 2.203,57



Técnico Administrativo Especializado Técnico em Contabilidade – R$ 2.203,57



Técnico Administrativo Especializado Técnico em Meio Ambiente – R$ 2.203,57



Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Segurança do Trabalho – R$ 2.791,20



Bombeiro Civil Bombeiro Civil – R$ 1.945,40

Nível superior