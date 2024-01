Um concurso público com mais de 80 vagas está com inscrições abertas em Cataguases. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro e as funções ofertam oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.

Os salários variam conforme o cargo e horas trabalhadas, sendo o valor mínimo de R$ 1.320. Para o cargo de Médico da Família, o salário é de R$ 2.085,53 e pode ter adicional de mais de R$ 13 mil. O valor da inscrição varia conforme o nível de escolaridade, podendo ser R$ 60, R$ 70 ou R$ 100.

O concurso terá prova objetiva para todos os cargos, mas terão avaliações específicas para os cargos de Procurador, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas e Pedreiro, além de avaliação de títulos para os cargos de nível superior.

Os interessados devem se cadastrar de forma on-line, no site do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Instituto ACCESS), responsável pelo certame, e também onde o edital está disponível.

A prova deve ser realizada no dia 10 de março em Cataguases. Há possibilidade de realizar o exame em cidades vizinhas, caso o número de candidatos seja superior à capacidade das unidades de aplicação.

A previsão é que o resultado definitivo seja divulgado no dia 11 de junho deste ano. O prazo de validade do concurso público será de dois anos, a contar da data de homologação, e pode ser prorrogado por igual período.

Veja abaixo os cargos oferecidos e a quantidade de vagas: