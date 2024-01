Nesta segunda-feira (8), Juiz de Fora iniciou a semana com 14 novas vagas de emprego disponíveis pela cidade. Uma foi divulgada pelo portal de oportunidades de emprego “Vagou, JF”. Nela, foi disponibilizada a vaga de auxiliar de serviços gerais, se somando a uma total de 378 oportunidades entre emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade. Confira as formas de se candidatar acessando o site do projeto, onde é possível obter informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.

Já as outras 13 vagas foram publicadas pelo Sine JF, onde uma é para Bába e as demais são para ajudante de carga e descarga de mercadoria. Para essas vagas, os interessados devem se cadastrar neste link para agendamento e comparecer à Unidade de Atendimento Integrado (UAI), localizada no Shopping Jardim Norte, na Avenida Brasil, 6345, Bairro Mariano Procópio.