Em Juiz de Fora, o Hospital Regional João Penido (HRJP), da Unidade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), está recebendo inscrições para credenciamento de médicos até a próxima quinta-feira (11). Segundo a instituição, o cadastro pode ser feito pelo site ou presencialmente, na própria unidade.

Essa oportunidade está relacionada ao fato de que o HRJP, atualmente, integra a lista de unidades que contam com a solução de complementação de escalas médicas. "Os médicos credenciados são chamados, quando necessário, para prestar o plantão de 12 horas, de modo autônomo e eventual, para suprir a escala e assegurar a assistência hospitalar nas unidades." O valor de referência para o plantão de 12 horas é de R$ 1.500 e de R$ 2 mil em feriados de Carnaval, Semana Santa, Natal e Ano Novo.



Sobre as especialidades

Podem se inscrever médicos generalistas, com cadastro regular no Conselho Regional de Medicina (CRM), ou especialistas em clínica médica, anestesiologia, neurocirurgia, medicina de urgência, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e traumatologia, psiquiatria, pediatria, cirurgia plástica, radiologia, cirurgia vascular e medicina intensiva, além de médicos com experiência comprovada em terapia intensiva adulto, plantão de urgência/ emergência ou enfermaria de pacientes complexos; sendo possível, ainda, para algumas especialidades, o credenciamento de médicos com 75% da especialização concluída.

Confira o edital para mais informações.