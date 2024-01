Na tarde desta quarta-feira (10), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, realizou uma entrevista coletiva com a participação da Cesgranrio, responsável pelo Concurso Público Nacional Unificado, com o objetivo de oferecer informações detalhadas no dia da publicação dos editais. A cidade de Juiz de Fora também receberá a aplicação da prova, mais connhecida como "Enem dos Concursos".

Ao iniciar a coletiva, Dweck reforça a importância do certame na reconstrução do estado brasileiro e conta que o concurso unificado é um processo democrático que permite a aplicação em mais regiões do pais, como as Zonas Rurais.

Uma das novidades anunciadas pelo órgão é que, a partir desta quinta-feira (11), o ministério vai proporcionar uma série de lives com Grupo Técnico Operacional do Executivo (GTO) para auxiliar o entendimento dos editais, que são oito, cada um tendo mais de 80 páginas.

Durante a reunião, a ministra ainda alertou sobre a possibilidade de golpes: "Sempre se orientem pela página do concurso e nunca aceitem informações por WhatsApp. As incrições ainda não começaram, então não paguem nada a ninguém antes do dia 19 de janeiro", orientou.



Sobre as vagas

O Enem dos Concursos visa oferecer 6.640 vagas no serviço público federal, em 21 órgãos diferentes. Confira aqui as especificações.

Para se inscrever, o candidato deve escolher um dos blocos, já especificado na aba de editais, e depois selecionar a ordem de preferência entre as carreiras disponíveis para o setor. Em um único processo seletivo, o candidato vai poder escolher um bloco e concorrer a mais vagas.



Relembre o cronograma

Publicação do Edital: 10/1/2024

Inscrições: 19/01 a 09/02/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/04/2024

Aplicação das Provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 05/08/2024



Afinal, o que é o 'Enem dos concursos'?

Este certame, o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), é apelidado como 'Enem dos concursos', por ser uma realização que reúne vários concursos públicos. Além disso, a aplicação da prova acontece simultâneamente em todo o Brasil.

Confira a coletiva completa para entender mais