Nesta quarta-feira (10), o painel de oportunidades de emprego “Vagou, Juiz de Fora”ofertou mais de 20 vagas pela cidade. As oportunidades se somam a um total de 209 canditaturas entre emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, além de cadastros reserva.

Os interessados em conferir as formas de se candidatar devem acessar o site do projeto. Na página, é possível encontrar informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.

Além disso, empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no site.

Confira as vagas:



Operador de caixa (5)

Vendedor (5)

Tosador de animais domésticos (1)

Vendedora (2)

Estágio em Psicologia Organizacional (1)

Cozinheiro (1)

Motorista entregador (1)

Instalador de acessórios (3)

Caseiro em granja (1)

Cabeleireira (1)