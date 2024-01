O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) recebe inscrições de interessados em trabalhar no projeto de “Operacionalização do Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e Região para o Desenvolvimento Tecnológico e Econômico da Mata Mineira”. Ao todo, são quatro vagas, duas na modalidade CLT e duas para bolsistas já graduados. As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 28 de janeiro.

Uma das bolsas é direcionada a graduados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Engenharias. A outra bolsa é para graduados em Direito. Já as vagas CLT se dividem em dois tipos: uma é para graduados nos cursos de Administração; Ciências Econômicas, Engenharias, Jornalismo e Rádio, TV e Internet (RTVI). A outra é direcionada a graduados em Administração, Economia, Ciências Exatas e Engenharias.

Em todos os casos, os selecionados devem cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais presenciais, com prazo determinado de 12 meses, com possibilidade de prorrogação ao final do período. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico.



A Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (Nível III) tem valor mensal de R$ 2.200. Para se candidatar, o interessado não pode ser beneficiário de outra bolsa ou ter vínculo laboral de qualquer natureza. Além disso, precisa ser estudante de mestrado em área compatível com as atividades previstas no projeto ou ter título de graduação, com pelo menos dois anos de experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou inovação, relacionadas com as ações previstas. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico, tanto para os graduados em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Engenharias, quanto para os graduados em Direito. Disponíveis na página da UFJF.

Vaga CLT para graduados em Administração, Ciências Econômicas, Engenharias, Jornalismo e RTVI

Nesta modalidade de vaga CLT, a remuneração bruta mensal é de R$ 4 mil, com auxílio alimentação, vale transporte, plano de saúde e plano odontológico. Podem se inscrever pessoas com experiência comprovada na área correlacionada ao projeto e sem vínculo empregatício no momento da contratação. Além disso, o candidato deve ter três anos de experiência em atividades relacionadas à pesquisa e à relação Universidade-Empresa-Governo.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico. No Edital completo, é possível conferir outras informações sobre as atribuições do cargo e a lista de documentos a serem enviados no ato da inscrição.

Vaga CLT para graduados em Administração, Economia, Ciências Exatas e Engenharias

Esta vaga CLT tem remuneração bruta mensal de R$ 2.200, com auxílio alimentação, vale transporte, plano de saúde e plano odontológico. Podem se inscrever pessoas com experiência comprovada na área correlacionada ao projeto e sem vínculo empregatício. O candidato deve ter experiência de dois anos em atividades relacionadas à pesquisa e à relação Universidade-Empresa-Governo.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico. No Edital completo, o candidato pode conferir demais informações sobre as atividades do cargo e a listagem de documentos que devem ser enviados no ato da inscrição.