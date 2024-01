Nesta sexta-feira (12), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) divulgou a abertura de novas vagas para o Curso de Formação de Instrutor de Brigadistas em Juiz de Fora e outras cidades. Segundo a instituição, serão ofertadas até 30 vagas por localidade de execução do Curso.

Para participar, o candidato deverá ser maior de idade - acima de 18 anos -, ter concluído o ensino médio, não possuir antecedentes criminais - nas esferas federal - e estadual e possuir condições físicas/saúde compatíveis com as atividades a serem executadas no curso, comprovadas mediante atestado médico.

As aulas serão oferecidas de forma semipresencial, sendo divididas em 2 fases. A primeira é à distância, através de plataforma online de ensino e a segunda presencial, que será realizada nas unidades listadas abaixo, desde que haja candidatos em número suficiente para fechamento de turma, correspondente ao mínimo de 15 alunos. Confira as localizades para escolha dos candidatos:

ABM - Contagem (Centro de Treinamento Profissional - CTP)

Área do 2º Comando Operacional de Bombeiros (2º COB): Uberlândia (5º BBM), Uberaba (8º BBM) e Patos de Minas (12º BBM)

Área do 3º Comando Operacional de Bombeiros (3º COB): Juiz de Fora (4º BBM) e Barbacena (2ª Cia Ind.)

Área do 4º Comando Operacional de Bombeiros (4º COB): Montes Claros (7º BBM) e Diamantina (6ª Cia Ind.)

Área do 5º Comando Operacional de Bombeiros (5º COB): Governador Valadares (6º BBM) e Ipatinga (11º BBM)

Área do 6º Comando Operacional de Bombeiros (6º COB): Varginha (9º BBM), Poços de Caldas (1º Cia Ind.) e Pouso Alegre (7ª Cia Ind.)



Vagas para o ano de 2024

O Corpo de Bombeiros ainda explicou que no ano de 2024 serão ofertadas vagas em ambos os semestres:

1º semestre (13/05/2024 a 05/07/2024):

a) Academia de Bombeiros Militar (ABM) no Centro de Treinamento de Profissional em Contagem;

b) Cidades do 2º COB;

c) Cidades do 4º COB;

d) Cidades do 6º COB. II -



2º semestre ( 30/09/2024 a 22/11/2024):

a) Academia de Bombeiros Militar (ABM) no Centro de Treinamento de Profissional em Contagem;

b) Cidades do 3º COB;

c) Cidades do 5º COB.



A fase à distância do 1º semestre ocorrerá de 13 de maio à 31 de maio e do 2º semestre de 30 de setembro a 18 de outubro. A fase presencial do 1º semestre ocorrerá de 10 de junho a 5 de julho e do 2º semestre de 28 de outubro a 22 de novembro.



As aulas à distância são assíncronas, podendo ser acessadas em qualquer horário, e as presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, de 8h30min às 16h40min.



Sobre as inscrições

Para se inscrever, basta acessar o link Inscrição de Instrutor de Brigadista até o dia 23 de fevereiro, preencher e enviar o formulário. Após a aprovação no teste de seleção, será preciso obter o deferimento da matrícula mediante classificação e comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 7º.

Para saber mais, confira o edital.