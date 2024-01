Estão abertas em Barbacena a partir de segunda-feira (15), as inscrições para cursos profissionalizantes na área da Informática, oferecidos pelo SENAC Móvel.

Segundo a Prefeitura, os cursos ofertados são beneficiados aos moradores dos bairros Nove de Março e Santa Maria.

Os cursos começam nos dias 21 de janeiro. Os interessados devem se cadastrar até o dia 21 deste mês, na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Santa Maria de 07h às 17h ou na Escola Municipal Tony Marcos Andrade de 07h às 11h às segunda, quarta, sexta e quinta de 13h às 17h.

É preciso ter mais de 16 anos, apresentar Carteira de Identidade e CPF, além da Folha Resumo do Cadastro Único.

Cursos Disponíveis:



- Windows 10 (30 horas)

- Noções de Manutenção de Notebooks (15 horas)

Senac Móvel

De acordo com o Senac, a unidade móvel oferta cursos das áreas de hotelaria, há carretas adaptadas para a oferta de oficinas nas áreas de turismo, informática, gestão, saúde e imagem pessoal. Com 14 metros de comprimento, 2,6 metros de largura e 4 metros de altura, as 12 unidades móveis de educação contam com infraestrutura de última geração.