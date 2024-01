Nesta quarta-feira (17), o projeto Cursos Populares para Concursos (CPC) vai abrir o período de inscrições para turmas com aulas presenciais e onlines em Juiz de Fora. Estudantes interessados podem se inscrever através de formulário até o dia 31 de janeiro ou presencialmente na Rua Marechal Deodoro, 230 - 3° andar, das 8h às 17h.

Segundo a organização, as turmas disponíveis contemplam aulas para ingresso no ensino médio e superior, por meio das turmas preparatórias para o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism), Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para o Instituto Federal IF Sudeste. Além disso, oferece preparação para concursos públicos e provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens Adultos (Encceja) e cursos livres de inglês e espanhol.



Modalidades em 2024

No presente ano, serão disponibilizadas vagas em diversos cursos, abrangendo opções como Enem (nas modalidades presencial e online), Pism I (presencial), Pism II (presencial), Pism III (presencial), Instituto Federal (presencial), Encceja (presencial), Preparatório Geral para Concursos (presencial), Espanhol (nas modalidades presencial e online) e Inglês (nas modalidades presencial e online). Confira as informações detalhadas sobre os horários de cada curso.

Para Flávia Beghini, gerente do CPC, a ideia deste ano é ampliar as vagas oferecidas para o Pism I, Encceja e preparatório devido a alta procura para essas modalidades. Além das aulas presenciais na sede do CPC, serão oferecidas turmas em outros 4 polos, localizados nos bairros São Pedro, Teixeira, Benfica e Linhares.



Critérios para inscrição

O público-alvo do benefício são jovens e adultos de baixa renda inscritos no CadÚnico, com dados atualizados. Havendo mais inscritos do que vagas serão utilizados os seguintes critérios:

1) Pessoas com renda familiar per capta igual ou inferior a R$ 218,00 mensais;

2) Pessoas com renda familiar per capta de R$ 218,01 até meio salário-mínimo mensais;

3) Pessoas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada – BPC.

Após o encerramento do período de inscrições, os estudantes que atenderem aos critérios estabelecidos serão submetidos a um processo de seleção. A lista de classificação, juntamente com o período de matrícula, será divulgada posteriormente. As vagas remanescentes serão distribuídas aos candidatos conforme uma ordem de classificação, que levará em conta a cronologia das inscrições, considerando tanto a data quanto o horário em que foram efetuadas.

Sobre o CPC

Os Cursos Populares para Concursos (CPC) são uma iniciativa da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), sob a coordenação do Departamento de Formação e Educação Permanente em Direitos Humanos (DFEPDH).

O principal objetivo do projeto é promover propostas educacionais de forma gratuita e cidadã. Os cursinhos visam a aumentar a educação no município, sobretudo para quem não conseguiu concluir os estudos, ampliando suas possibilidades no mercado de trabalho.