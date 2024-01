Nesta segunda-feira (22), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou a abertura de 907 vagas gratuitas para licenciaturas em Computação, Matemática, Química, Física, Educação Física e Pedagogia. Os interessados devem se inscrever das 15h do dia 2 até às 18h do dia 29 de fevereiro, de forma on-line no site da Copese.

Segundo a instituição, os cursos são desenvolvidos em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), possuindo polos de apoio presencial nas cidades de Andrelândia, Barão de Cocais, Barroso, Bicas, Boa Esperança, Cambuí, Carandaí, Carangola, Cataguases, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Corinto, Durandé, Governador Valadares, Ilicínea, Ipanema, Itamonte, Lagoa Santa, Lavras, Sete Lagoas e Varginha. As vagas e as oportunidades variam conforme o polo.

Para ingressar, existem duas modalidades: público geral e professores sem formação inicial. A primeira, destinada ao público em geral, leva em conta o aproveitamento da média das notas de Português e Matemática, com apresentação do histórico escolar do ensino médio, e engloba 70% das vagas. A segunda, voltada para professores da rede pública, em exercício e sem formação inicial em nível superior, ou que não possuem formação na área em que atuam, representando 30% das vagas.

Nesse caso, os professores devem comprovar vínculo com as suas respectivas redes de ensino e apresentar, como requisito obrigatório, seu cadastramento na Plataforma Freire. Havendo número de inscritos superior na modalidade para professores, o critério de escolha será de acordo com o maior tempo de serviço; persistindo o empate, tem vantagem o de maior idade.

No período de cadastramento da inscrição, a UFJF orienta a leitura das instruções, o preencheimento do formulário com os dados completos e envio eletrônico. A próxima etapa é a impressão sa Guia de Recolhimento da União (GRU) correspondente à taxa de inscrição, no valor de R$150, e efetuar o pagamento da GRU até 29 de fevereiro, exclusivamente no Banco do Brasil. O comprovante definitivo de inscrição fica disponível para o candidato a partir das 16h do dia 6 de março de 2024, na Área do Candidato.

Os interessados em obter isenção da taxa de inscrição no processo seletivo devem realizar a solicitação durante o cadastro online, no período das 15h do dia 2 até as 16h do dia 14 de fevereiro. É imprescindível verificar o resultado da solicitação no site da Comissão Permanente de Seleção (Copese) a partir das 15h do dia 20 de fevereiro. Caso a isenção seja indeferida, o candidato deve acessar o mesmo site de cadastramento, gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar o pagamento da taxa nos termos estabelecidos pelo edital. Por outro lado, o candidato cuja solicitação de isenção for deferida deve acompanhar a emissão do comprovante definitivo para garantir a efetivação de sua inscrição.



Resultado

A previsão é de que o resultado final seja divulgado no dia 25 de março, a partir das 15h, no site da Copese.

Já os prazos e entrega de documentos para a matrícula dos aprovados devem ser divulgados no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara). As aulas começam no dia 15 de abril de 2024.