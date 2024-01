O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) está com inscrições abertas para o 13º Prêmio de Fotografia – Ciência & Arte 2023, até o dia 9 de fevereiro às 18h na página do certame. A iniciativa é voltada para estudantes de graduação e de pós-graduação, graduados, pós-graduados, docentes e pesquisadores brasileiros e estrangeiros com visto permanente no Brasil.



O concurso tem duas categorias: imagens produzidas por câmeras fotográficas e imagens produzidas por instrumentos especiais. Cada modalidade premiará até três participantes, com prêmios em dinheiro no valor de R$15 mil para o primeiro lugar, R$10 mil para o segundo e R$5 mil para o terceiro.

A premiação inclui passagens aéreas e diárias de hospedagem para a participação na cerimônia de entrega de diplomas do prêmio. A solenidade será realizada durante a 6ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em julho. A Universidade Federal do Pará (UFPA) é a sede do evento.

A seleção das imagens premiadas será realizada por uma comissão julgadora multidisciplinar. O grupo irá avaliar critérios como originalidade, impacto visual, domínio técnico, relevância para a pesquisa e contribuição para a popularização científica. Não serão aceitas imagens com tratamento, edição ou manipulação na categoria de imagens produzidas por câmeras fotográficas. Os resultados serão divulgados até maio de 2024, no site do prêmio e/ou no portal do CNPq.