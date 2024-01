Nesta sexta-feira (26), o painel “Vagou, Juiz de Fora” está encerrando a semana com 15 novas vagas de emprego ofertadas. Essas oportunidades se somam a um total de 493 vagas entre emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, além de cadastros reserva.

Confira as formas de se candidatar acessando o site do projeto. Nele, é possível encontrar informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.



Confira as vagas:

Estágio em licitação (1)

Eletricista (5)

Ajudante de eletricista (5)

Assistente administrativo (1)

Analista ambiental pleno (1)

Recepcionista (1)

Auxiliar de atendimento/Copeiro (1)