O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) abriu processo seletivo para vários cargos em Juiz de Fora e região. O edital foi divulgado nessa segunda-feira (29). Há vagas para médico, enfermeiro, condutor socorrista, psicólogo, entre outras.

Várias cidades da região estão com vagas abertas, como, Além Paraíba, Andrelândia, Astolfo Dutra, Bicas, Bom Jardim de Minas, Carangola, Cataguases, Ervália, Espera Feliz, Fervedouro, Goianá, Juiz de Fora, Laranjal,Leopoldina, Lima Duarte, Matias Barbosa, Miraí, Muriaé, Patrocínio do Muriaé, Rio Pomba, Rio Preto, Santos Dumont, São João Nepomuceno, Ubá, Viçosa e Visconde do Rio Branco.

As inscrições estarão abertas entre os dias 25 de março e 18 de abril no site do Ibade.