Mais de 462 oportunidades de emprego e estágio estão com processo seletivos abertos em Juiz de Fora, mais cadastros reserva, nesta terça-feira (30). Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do "VagouJF". Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.



Veja as vagas anunciadas nesta terça



Serviços gerais (1)

Operador de máquinas (1)

Auxiliar de logística (1)

Recepcionista (Temporário) (1)

Atendente freelancer (1)

Estágio em engenharia civil (3)

Cozinheiro (2)

Vendedor de cursos (1)



As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”. As vagas serão divulgadas nos canais da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Paraibuna Embalagens participa do Mutirão de Empregos da Diversidade

A Paraibuna Embalagens foi convidada pela Prefeitura de Juiz de Fora para participar do Mutirão de Empregos da Diversidade de Juiz de Fora. O evento será realizado no dia 1º de fevereiro, das 8h às 14h, no Parque Halfeld. Além disso, a Prefeitura irá oferecer um workshop com o tema: “Diversidade e Inclusão” para todas as empresas participantes.

O workshop será realizado pelo Senai na terça-feira, 30 de janeiro, das 8h às 12 horas, na Av. Barão do Rio Branco, 1219, Centro. Serão abordados os seguintes temas:

- Exploração dos conceitos de diversidade, inclusão e equidade;

- Apresentação dos números de violência contra o público trans no Brasil;

- Orientação para construção de valores e cultura inclusiva;

- Conscientização da importância do uso do nome social;

- Apresentação dos principais erros cometidos no processo de Recrutamento e Seleção;

- Formas de preparação dos demais colaboradores da empresa para receber colegas trans e prevenir a transfobia.

Aliado ao workshop, a proposta busca, além da oferta de vagas, a sensibilização de empresas sobre a importância da diversidade e da promoção de um ambiente de trabalho respeitoso e diversificado, criando espaços acolhedores e inclusivos, livres de preconceitos.

A gerente de operações administrativas da Paraibuna Embalagens, Rita Rievert, afirma que participar desse evento será uma grande honra. Já que a empresa, que tem como missão valorizar as pessoas e respeitar as pessoas.