As inscrições para os cursos de Inglês Básico (presencial e online), Soluções Básicas de Informática 1 e 2 e Soluções Básicas de Informática - Segurança e Conectividade oferecidos pelo Departamento de Escola de Governo, da Secretaria de Recursos Humanos (SRH) da Prefeitura de Juiz de Fora tiveram início nesta sexta-feira (2). As novas turmas são exclusivas para servidores municipais.



As inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira, 7. Ao todo, 40 vagas para os cursos on-line de Inglês e Informática, 25 para a turma presencial de inglês e 10 para os cursos presenciais de Informática. No ato da inscrição, o servidor deverá informar um e-mail válido, que será utilizado para comunicação com os alunos.



As aulas começam a partir do dia 19 de fevereiro. As turmas presenciais terão os encontros nas dependências da Escola de Governo (Av. Brasil, 2001 - 10º andar) e as turmas on-line com transmissão pelo Google Meet e acesso à plataforma Moodle da Escola de Governo.



Para participar, o servidor pode se inscrever exclusivamente pela internet, através do formulário de inscrição, disponível na página da Prefeitura.