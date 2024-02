Nesta terça-feira (6), o Parque Municipal de Juiz de Fora vai dar abertura as inscrições de 11 projetos esportivos. Os interessados em se matricular devem comparecer a recepção do equipamento de 8h às 12h e das 13h às 16h, portando documento de identidade. Serão disponibilizadas vagas para todas as idades.

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, as aulas acontecem de terça a sexta com a orientação de profissionais de educação física.



Confira as modalidades

Basquete | Quartas e Sextas-feiras

Horário: 9h30 e 15h40

Faixa etária: 8 a 17 anos



Caminhada no Parque | Terças e Quintas-feiras

Horários: 8h15 e 9h15

Faixa etária: acima de 14 anos



Formação de Goleiros | Terças e Quintas-feiras

Horários: 8h30 e 14h

Faixa etária: livre e turma mista



Futebol Feminino | Quartas e Sextas-feiras

Horário: 15h40

Faixa etária: 10 a 17 anos



Futebol Masculino Sub-13 | Terças e Quintas-feiras

Horário: 9h30 e 15h40

Faixa etária: 7 a 13



Futebol Masculino Sub-17 | Terças e Quintas-feiras

Horário: 15h40



Faixa etária: 14 a 17 anos



Futfit | Quartas e Sextas-feiras

Horário: 7h30

Faixa etária: livre e mista



Futsal | Quartas e Sextas-feiras

Horário: 9h30

Faixa etária: 7 a 13 anos



Hidroginástica | Terças e Quintas-feiras

Turma 1 - 8h30

Turma 2 - 9h15

Turma 3 - 14h

Faixa etária: Acima de 18 anos



Natação

Às Quartas e Sextas-feiras - Turmas 04 e 05 anos (nascidos em 2019 e 2020)

Horário: 9h30 e 14h



Às Quartas e Sextas-feiras - Turmas de 06 e 07 anos (nascidos em 2018 e 2017)

Horário: 10h30 e 14h40



Às Terças e Quintas-feiras - Turmas de 08 e 09 anos (nascidos em 2016 e 2015)

Horário: 09h15 e 14h



Turmas de 10 a 13 anos (nascidos entre 2014 e 2011)

Turma 1 - Às Terças e Quintas-feiras - 8h30

Turma 2 - Às Quartas e Sextas-feiras - 15h40



Às Terças e Quintas-feiras - Turma de 14 à 17 anos (nascidos entre 2010 e 2007)



Horário: 15h40



Às Terças e Quintas-feiras - Adultos (nascidos à partir de 2006)

Horário: 14h45



Pilates Solo | Terças e Quintas-feiras

Horário: 14h

Faixa etária: acima de 14 anos



Vôlei | Terças e Quintas-feiras

Horário: 9h15 e 15h40

Faixa etária: 8 a 17 anos





O Parque Municipal fica na Rua do Contorno, 8, no Bairro Nova Califórnia, funcionando de 8h às 17h e permitindo a entrada de visitantes até às 16h.