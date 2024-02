Até o dia 4 de março estão abertas as inscrições para o curso de extensão em Inteligência Artificial para o ensino de Língua Portuguesa, realizado pelo Laboratório de Linguística Computacional (FrameNet Brasil) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

A iniciativa visa ajudar educadores e alunos a se prepararem para um futuro marcado pela constante evolução tecnológica

Direcionado principalmente aos professores que atuam na escola básica, tanto pública quanto privada, o curso tem como propósito explorar o impacto das ferramentas de Inteligência Artificial, destacando as IAs gerativas, como o ChatGPT e o Bard, no processo de ensino da língua portuguesa.

Além disso, as atividades são conduzidas em conjunto com uma disciplina da graduação em Letras, e busca criar um ambiente de intercâmbio de experiências entre profissionais já estabelecidos na prática educativa e aqueles que estão em fase de formação.

Alunos da UFJF podem se inscrever por meio da disciplina “Tópicos em Linguística de Corpus e Computacional”. As aulas serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h, na Faculdade de Letras, no campus, no período de março a julho.

Os participantes com frequência regular recebem certificado de participação de 60 horas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico e as vagas são limitadas.