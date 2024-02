O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Juiz de Fora está com inscrições abertas para sete cursos gratuitos nas áreas como Comunicação, Gastronomia, Gestão e Saúde.

São três opções em cursos técnicos e quatro em cursos rápidos, que fazem parte do Senac+ e do Programa Senac de Gratuidade. A previsão é que as aulas comecem entre fevereiro e abril.

“É sempre importante estar se atualizando para que o profissional desempenhe bem suas atividades dentro da empresa ou do próprio negócio. A cada dia que passa, o mercado vem exigindo mais das pessoas, mais qualificação, mais capacitação. E se preparar para o mercado é importante para se ter destaque e conquistar seu sucesso profissional”, disse o diretor do Senac na cidade, Luiz Paulo Smargiassi.

Cursos Livres

Introdução ao visual merchandising no comércio – Início em 19/02, turno noturno. É preciso ter mais de 17 anos.



Apresentações em público: como falar? – Início em 26/02, turno noturno. É preciso ter mais de 14 anos.



Massagens: relaxante e pedras quentes - Início 04/03, turno vespertino. É preciso ter mais de 16 anos.



Básico de vinhos – Início em 11/03, turno vespertino. É preciso ter mais de 18 anos.

Cursos Técnicos

Técnico em administração - Início em 19/02, turno noturno. É preciso ter mais de 15 anos e ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.



Técnico em finanças – Início em 19/02, turno vespertino. É preciso ter mais de 16 anos e ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.



Técnico em recursos humanos – Início em 22/04, turno noturno. É preciso ter mais de 16 anos e ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.

Inscrições

Os interessados devem procurar a unidade do Senac que fica na Avenida Barão do Rio Branco, nº 3.330, no Centro. É preciso apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais.

As matrículas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

Mais informações podem ser acessadas no site do Senac, pela Central de Relacionamento da unidade pelo Telefone (32) 3690-4700, WhatsApp (31) 3057-8600 (estadual) ou presencialmente.