Nos próximos dias 4 a 8 de março, de 9h às 12h e 14h às 18h, o Sebrae Minas promove gratuitamente o evento Semana Delas, em Juiz de Fora. A iniciativa, que integra as ações do Sebrae Minas, visa estimular o empreendedorismo feminino se direcionando, sobretudo, à mulheres que desejam iniciar sua jornada ou aperfeiçoar uma ideia. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site da instituição.

Quase cinco a cada dez mulheres afirmam que a gestão financeira é a principal dificuldade na abertura de um pequeno negócio, conforme a primeira edição da Pesquisa Mulheres Empreendedoras, realizada pelo Sebrae Minas no ano passado. Dessa forma, o encontro contará com uma série de palestras e capacitações para atender mulheres que pretendem empreender e aquelas que se encontram no estágio inicial do negócio, além de acelerar a estruturação dos negócios com técnicas e métodos ágeis.

O Semana Delas vai contar com cerca de 40 horas de programação especial que abordará temáticas como vendas no Instagram, formalização dos negócios, oratória na comunicação empresarial, o poder no networking, inovação nos negócios e a imagem pessoal como ferramenta de comunicação. Estão confirmadas as presenças das convidadas Fernanda Dias Coelho, Thalita Rianni, Giselle Cardoso, Angélica de Oliveira, Telama Elisa, Camilla Villas, Chay Azevedo, Camila Rufato Duarte, Débora Marques e Quelita Quelir.

“O evento busca auxiliar as empreendedoras a levar adiante projetos que contribuam para o aumento de suas rendas, geração de novos empregos e o fortalecimento das economias locais. Nosso objetivo é que elas estejam cada vez mais preparadas para gerenciar seus próprios negócios, superar desafios e conquistar seus sonhos de empreender”, explica a analista do Sebrae Minas Daniela Ferreira.

Empreendedoras em Juiz de Fora

De acordo com dados de janeiro do Portal do Empreendedor, da Receita Federal, Juiz de Fora conta com mais de 7 milhões de microempreendedoras individuais, o equivalente a 45,8% do total no município. As atividades com maior número de empreendedoras são cabeleireiros, manicures e pedicures (757 mil), comércio varejista e artigos de vestuário (744 mil) e promoção de vendas (332 mil).

Em benefício das mulheres

Criado em 2018, o programa Sebrae Delas já capacitou mais de 5 mil mulheres empreendedoras de norte a sul do estado por meio da oferta de palestras, encontros, workshops e eventos empresariais. A iniciativa busca entender as especificidades da jornada empreendedora e as oportunidades de crescimento das mulheres em cada setor ou atividade. O programa também prevê mapeamento e identificação de entidades e organizações de apoio ao empreendedorismo feminino para a criação de uma rede destinada a propor e validar uma agenda voltada especificamente para empreendedoras em encontros agendados periodicamente.

O Sebrae fica localizado na Avenida Olegário Maciel, 436, Bairro Santa Helena.

Tags:

Empreendedorismo