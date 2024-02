Em Juiz de Fora, o evento gratuito "Pitch e Investimentos" será realizado para aqueles que desejam adquirir novos conhecimentos sobre empreendedorismo. A programação será a partir das 15h do dia 29 de fevereiro e é aberta ao público, com inscrição pelo site Sympla.

O evento é realizado pelo Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Com temas diversificados, os participantes terão acesso a informações sobre como desenvolver um pitch eficaz, explorar formas de fomento para empresas e aprender estratégias para conquistar grandes clientes.

Além disso, o evento oferece um momento de networking e integração com outros profissionais do ecossistema empreendedor. O evento acontece presencialmente no Coworking do Critt, no prédio sede que fica no campus da UFJF.

Programação