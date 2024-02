A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com vagas abertas para professor substituto nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. As inscrições são gratuitas e os prazos e as datas das etapas de avaliação variam de acordo com cada processo seletivo. Os editais podem ser acessados por meio do portal de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado.

Edital com inscrições abertas

Colégio de Aplicação João XXIII – Juiz de Fora

Edital nº 13/2024Departamento de Matemática – 1 vaga

Escolaridade/Titulação exigida: graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia; ou demais licenciaturas plenas com Magistério; ou Normal Superior; sendo vedada a complementação pedagógica.

Regime de trabalho: 40 horas semanais.

Avaliação: prova escrita dissertativa, prova didática e avaliação de títulos.

Inscrições: até às 23h59 de 28 de fevereiro.

Instituto de Ciências da Vida – Campus Governador Valadares

Edital nº 14/2024

Departamento de Odontologia – 1 vaga

Escolaridade/Titulação exigida: graduação em Odontologia.

Regime de trabalho: 40 horas semanais.

Avaliação: prova escrita dissertativa, prova didática e avaliação de títulos.

Inscrições: das 14h de 29 de fevereiro às 23h59 de 6 de março.

Instituto de Artes e Design – Campus Juiz de Fora

Edital nº 15/2024

Departamento de Artes e Design – 1 vaga

Escolaridade/Titulação exigida: graduação em Bacharelado em Moda; em Design de Moda; ou em Moda-Design; Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design; Bacharelado ou Licenciatura em Artes Visuais, em Educação Artística; ou na área Artes. Mestrado nas subáreas da Tabela Capes: Artes; Letras; Comunicação; História; e Educação; ou subárea Interdisciplinar.

Regime de trabalho: 40 horas semanais.

Avaliação: prova escrita dissertativa, prova didática e avaliação de títulos.

Inscrições: das 14h de 28 de fevereiro às 23h59 de 5 de março.

Instituto de Ciências Exatas – Campus Juiz de Fora

Edital nº 17/2024

Departamento de Ciência da Computação – 1 vaga

Escolaridade/Titulação exigida: graduação em Ciencia da Computacao; ou Sistemas de Informacao; ou Licenciatura em Computacao; ou Informatica; ou Engenharia da Computacao; ou Engenharia Computacional; ou Engenharia de Software; ou Engenharia de Sistemas e Computacao; ou Engenharia de Sistemas; ou Engenharia de Produção; ou Engenharia Elétrica; ou Engenharia Civil; ou Matemática. Mestrado em uma das seguintes subáreas, de acordo com a Tabela Capes: Ciencia da Computacao; ou Interdisciplinar; ou Engenharia de Produção; ou Engenharia Elétrica; ou Engenharia Civil ou Matemática.

Regime de trabalho (carga horária semanal): 40 horas semanais.

Avaliação: prova escrita dissertativa, prova didática e avaliação de títulos.

Inscrições: das 14h de 1º de março às 23h59 de 7 de março.