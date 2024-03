O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste), campus São João del-Rei, abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Estágio Remunerado na área de Educação Física.

As inscrições devem ser feitas on-line até o dia 11 de março, por meio de formulário. Será disponibilizada uma vaga com carga horária semanal de 20 horas.

O estagiário receberá uma bolsa mensal de R$ 787,98, acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia efetivamente estagiado, que poderão ser reajustados de acordo com as determinações do Governo Federal.

Requisitos e processo seletivo

Segundo o edital nº 09/2024, podem participar os alunos que estão matriculados e regularizados no curso superior de Bacharelado ou Licenciatura em Educação Física, a partir do 3º período.

É preciso ainda ter disponibilidade para atividades presenciais na escola e para participação em eventos esportivos dentro e fora da cidade, além de ter conhecimento de regras e táticas nas modalidades futsal, vôlei, vôlei de praia e basquete, entre outros critérios exigidos no edital.

Segundo o IF Sudeste, o processo seletivo terá duas etapas, sendo a primeira etapa de verificação dos documentos exigidos na inscrição e a segunda etapa de entrevista. A convocação para a entrevista, com data, horário e local de realização, será publicada e enviada para os e-mails dos candidatos classificados na primeira etapa.

Confira aqui o edital completo e mais detalhes do processo seletivo.



