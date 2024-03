O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) abriu as inscrições do concurso público para contratação de profissionais para Juiz de Fora e região. As inscrições vão até dia 18 de abril, e os valores variam de R$ 45 a R$ 90, conforme o cargo escolhido pelo candidato. Os salários podem chegar a R$ 8 mil.

As provas serão realizadas no dia 19 de maio e o concurso dividido em quatro etapas, prova objetiva, prova de títulos, prova prática, e teste de aptidão física.

Há vagas para várias cidades, como, Juiz de Fora, Além Paraíba, Bicas, Bom Jardim de Minas, Carangola, Cataguases, Ervália, Espera Feliz, São João Nepomuceno, Ubá, Viçosa e Visconde do Rio Branco , entre outras.

Os cargos são para Condutor Socorrista, Técnico de Enfermagem, Médico, Analista Administrativo, Auxiliar Administrativo, Contador, Enfermeiro, Mecânico etc.

Confira as vagas e salário no edital disponível no site da Ibade.