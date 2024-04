Os Cursos Populares para Concursos (CPC) irá oferecer vagas remanescentes para novos alunos em Juiz de Fora. Segundo o CPC, os interessados em se inscrever podem comparecer à sede do curso, na Rua Marechal Deodoro, Centro, 230/ 3º andar, a partir da próxima segunda-feira (8).

De acordo com a gerente do espaço, Flávia Beghini, as vagas remanescentes de algumas turmas, é mais uma forma de oportunizar à população acesso educacional objetivando uma sociedade mais inclusiva. "Vale ressaltar que essas vagas são para cursos que já estão em andamento”, pontuou.

Há vagas para as seguintes turmas:

Encceja para o Ensino Médio (Manhã e Noite - 2ª, 4ª e 6ª) - Pessoas que irão fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para obterem certificação do Ensino Médio.

Encceja para o Ensino Ensino Fundamental (Noite - 3ª, 5ª e 6ª) - Pessoas que irão fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para obterem certificação do Ensino Fundamental.

Enem Extensivo (Manhã e Noite - 5 vezes por semana) - Pessoas matriculadas no 3º Ano do Ensino Médio ou que já possuem o Ensino Médio completo

Preparatório geral para concursos (Manhã - 2ª, 4ª e 6ª) - Pessoas interessadas em concursos cuja escolaridade exigida seja o Ensino Médio

Pism III (Tarde - 2ª, 4ª e 6ª) - Pessoas que tenham feito o Pism II no ano anterior ao da inscrição e esteja cursando o 3º ano do ensino médio

Pólos

E. E. Almirante Barroso - Enem e Pism II (Noite)

E.M Tancredo Neves - Enem (Noite)

E.E Dilermando Cruz - Enem (Noite)

E.M CESU Teixeiras - Enem (Noite)

Casa da Mulher - Encceja para o Ensino Médio – (Tarde - 4ª e 6ª)