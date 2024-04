A Defesa Civil de Juiz de Fora está com uma inscrição aberta para a contratação temporária de técnicos em edificações.

O cadastro gratuito deve ser feito de forma on-line, por meio de formulário, até as 23h59 desta quarta-feira (17). O cargo é de 40 horas/semanais com um salário de R$ 2.968,81.

Segundo a PJF, os critérios de seleção e classificação são por avaliação de experiência profissional. A convocação dos aprovados será conforme o surgimento de vagas, pela ordem de classificação, e será publicada no site da PJF.

Para participar, o interessado deve corresponder aos seguintes requisitos: segundo grau completo com habilitação específica; diploma ou certificado de Técnico em Edificações, expedido de acordo com a legislação correlata e registrado pelo órgão competente ou diploma/certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Técnico em Edificações; registro no Conselho Profissional específico da área.

O edital completo está disponível na internet.