O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para 20 vagas de Auxiliar Administrativo Trainee na unidade de São João del-Rei e outras cidades mineiras.



O cadastro deve ser feito pela internet até o dia 22 de abril. As vagas são presenciais e destinadas às pessoas com deficiência que têm o ensino fundamental 2 incompleto (do 6º ao 9 º ano) e/ou ter cursado ou estar cursando algum outro nível de escolaridade (veja detalhes abaixo).

Além de São João del-Rei, as vagas são para as unidades do Senac em Belo Horizonte, Alfenas, Araxá, Caeté, Contagem, Coromandel, Divinópolis, Guaxupé, Ituiutaba, Patos de Minas, Patrocínio, Poços de Caldas, Uberaba e Varginha.

De acordo com o Senac, o programa terá duração de 90 dias, com uma carga horária diária de oito horas, sendo dividida em qualificação profissional e prática profissional.

Durante este período, as pessoas selecionadas terão a oportunidade de se capacitar no Senac, além de vivenciar um rodízio funcional entre, no mínimo, três macro áreas distintas da instituição, como: administrativa, educacional, comercial e operacional.

Após os 90 dias, as pessoas treinadas que forem aprovadas no programa, poderão ter o contrato indeterminado. Depois disso, o cargo de Auxiliar Administrativo Trainee com bolsa no valor de R$ 1.412,00 será alterado para Auxiliar Administrativo, e o salário muda para R$ 2.068,67.

Requisitos

Para participar do Programa de Inclusão Profissional para Pessoas com Deficiência, é necessário ser Pessoa com Deficiência reconhecida pela Lei Federal nº 8.213/91 (deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva ou deficiência múltipla).



Ter ensino fundamental 2 incompleto (do 6º ao 9 º ano) e/ou ter cursado ou estar cursando algum outro nível de escolaridade.

É preciso também apresentar documentação comprobatória da escolaridade e da deficiência e ter disponibilidade para cumprir a carga horária e o cronograma estabelecidos pelo Programa. Mais informações pelo WhatsApp 0800-724-44-40.

O Programa de Inclusão Profissional para Pessoas com Deficiência oferta os seguintes benefícios durante e após a contratação: