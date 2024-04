Nesta semana, as inscrições para o Concurso Público do Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU) foram prorrogadas até o dia 2 de maio. Segundo o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), organizador do certame, as vagas são destinadas para emprego público permanente e para formação de cadastro reserva.

Ainda de acordo com o instituto, as oportunidades são para as cidades de Alvinópolis, Andrelândia, Araponga, Astolfo Dutra, Bicas, Bom Jardim de Minas, Carangola, Cataguases, Ervália, Espera Feliz, Fervedouro, Goianá, Ipanema, Jequeri, Juiz de Fora, Lajinha, Laranjal, Leopoldina, Lima Duarte, Manhuaçu, Manhumirim, Matias Barbosa, Matipó, Miraí, Muriaé, Mutum, Patrocínio do Muriaé, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Pomba, Rio Preto, Santana do Manhuaçu, Santos Dumont, São João do Manhuaçu, São João Nepomuceno, São José do Goiabal, Senador Firmino, Teixeiras, Ubá, Viçosa e Visconde do Rio Branco

Os interessados podem se inscrever neste link e concorrer as vagas de Analista Administrativo, Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Regulação, Condutor Socorrista, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro do Trabalho, Farmacêutico, Mecânico, Médico, Médico do Trabalho, Motorista, Operador de Frota, Psicólogo, Técnico de Enfermagem e Técnico de Segurança do Trabalho. A taxa varia de R$ 45 a R$ 200.

Os salários variam entre R$ 1.407,49 e R$ 8.032,50, com carga horária de 12 a 40 horas semanais.