Mais de 400 oportunidades de emprego e cadastro reserva serão ofertados pelo projeto “Espaço Emprego JF”. O mutirão acontece na próxima quarta-feira (24) das 9h às 13 horas, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), localizado na Avenida Getúlio Vargas, 200, Centro (entrada pela Praça Antônio Carlos), Juiz de Fora.



Parte das ações do programa “Geração JF – Emprego, Renda e Negócios”, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), o projeto “Espaço Emprego” oferece às empresas locais a oportunidade de utilizar espaços públicos para oferta de postos de trabalho e recebimento de currículos.



Quem está em busca de emprego deve comparecer ao local com currículo impresso, um para cada empresa de interesse



Confira, abaixo, as vagas ofertadas.



Empresa: ABC da Construção



50 vagas



Auxiliar de Depósito



Ajudante de Caminhão



Conferente



Operador de Empilhadeira



Assistente Administrativo



Motorista Toco



Motorista Carreta



Vendedor



Formação necessária: Será informada no momento da entrevista.





Empresa: Cercred



150 vagas



Operador de teleatendimento



Formação necessária: Ensino Médio completo



Salário: R$ 1412,00





Empresa: Grupo Bahamas



100 vagas



Operador de loja



Fiscal de Prevenção de Perdas



Serviços gerais



Auxiliar de Logística



Auxiliar de Depósito



Mecânico de Manutenção de Utilidades



Auxiliar de Manutenção de Utilidades



Mecânico de Refrigeração



Formação necessária: A partir do Ensino Fundamental Incompleto





Empresa: CIEEMG



Cadastro reserva



Vendedor



Formação necessária: Ensino Superior



Empresa: Vero



1 vaga



Técnico de telecomunicações



Formação necessária: Ensino Médio completo (Obrigatório). Qualificações desejáveis: Curso técnico em telecomunicações, elétrica, eletroeletrônica, área de redes e fibra óptica.



Salário: R$ 2000,00



Empresa: Vero



2 vagas



Atendente de retenção



Formação necessária: Ensino Médio completo



Salário: R$ 1412,00



Empresa: Vero



2 vagas



Atendente de serviço técnico



Formação necessária: Ensino Médio completo



Salário: R$ 1412,00





Rheserva Consultoria



50 vagas



Assistente Administrativo



Operador de Caixa



Serviços Gerais



Atendente



Vendedor



Secretária



Cozinheiro



Formação necessária: Ensino Médio completo



Salário: R$ 1500,00 - 2000,00





Empresa: Rheserva Consultoria



50 vagas



Arquiteto



Professor Regente



Assistente de PCP



Executivo de Contas



Executivo de Vendas



Assistente Financeiro



Flebotomista



Analista de Marketing



Gerente de Loja



Formação necessária: Formação específica de acordo com a área de atuação



Salário: R$ 1800,00 - 3000,00





Empresa: Talent Hunter Consultoria



40 vagas



Atendente de farmácia



Gerente Comercial



Coordenador financeiro



Estágio SDR



Especialista em Genética Sênior



Auxiliar de Serviços Gerais



Assistente de departamento Pessoal



Auxiliar Administrativo



Secretária



Vendedor

Vagou Juiz de Fora

Além do mutirão, o “Vagou, Juiz de Fora”, tem novas vagas ofertadas. Ao todo, são mais de 265 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva, nesta sexta-feira (19).

Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.



Veja as vagas anunciadas nesta sexta-feira, 19 de abril



Auxiliar administrativo (1)

Chapeiro (4)

Vistoriador veicular (2)

Servente de obras (5)

Operador de loja (PCD) (7)

Assistente administrativo de monitoramento (2)

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.