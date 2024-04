Será aberto na próxima quinta-feira (2) de maio, o período de inscrições para 110 vagas em oficinas gratuitas de cultura e esporte no Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira (Praça CEU). Há opções em diversas áreas, destinadas a pessoas de todas as faixas etárias, a partir dos 6 anos.



As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, que deve ser formalizada na secretaria do equipamento urbano, localizado na Av. Juscelino Kubitschek 5.899, em Benfica. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. É necessário apresentar documento de identificação pessoal e comprovante de endereço. No caso de pessoa com menos de 18 anos, a matrícula deve ser realizada por um responsável legal. O início das aulas será imediato.

Confira as opções disponíveis

- Flauta (A partir de 6 anos) – Terça e quinta-feira - 15h | 5 vagas

- Dança (6 a 12 anos) – Terça e quinta-feira – 8h | 5 vagas

- Dança (6 a 23 anos – com experiência) – Terça e quinta-feira – 13h30 | 11 vagas

- Teatro (6 a 10 anos) – Terça e quinta-feira – 8h | 2 vagas

- Teatro (Adolescente e adulto) – Terça e quinta-feira – 9h30 | 11 vagas

- Teatro (Adolescente e adulto) – Terça e quinta-feira – 16h | 5 vagas

- Artes (A partir dos 6 anos) – Segunda e sexta-feira – 9h | 6 vagas

- Artes (A partir dos 6 anos) – Segunda e sexta-feira – 13h | 8 vagas

- Artes (A partir dos 6 anos) - Segunda e sexta-feira – 14h30 | 2 vagas

- Artes (A partir dos 6 anos) - Segunda e sexta-feira – 17h | 1 vaga

- Artes (A partir dos 6 anos) - Segunda e sexta-feira – 18h30 | 5 vagas

- Futsal (6 e 7 anos) - Segunda e sexta-feira – 8h | 8 vagas

- Futsal (10, 11 e 12 anos) - Segunda e sexta-feira – 10h | 5 vagas

- Futsal (11, 12 e 13 anos) - Terça e quinta-feira – 8h | 4 vagas

- Futsal (6 a 8 anos) - Terça e quinta-feira – 15h30 | 7 vagas

- Futsal (12, 13 e 14 anos) - Terça e quinta-feira – 10h | 6 vagas

- Futsal (13, 14 e 15 anos) - Terça e quinta-feira – 13h30 | 7 vagas

- Ginástica (18+) - Segunda e quarta-feira – 10h | 4 vagas

- Ginástica (18+) - Terça e quinta-feira – 9h | 2 vagas

- Ginástica (18+) - Terça e quinta-feira – 10h | 6 vagas

A Praça CEU é mantida pela PJF, com gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e prestação de serviços da Associação Cultural Arte e Vida (Acav).





