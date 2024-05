A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou que será publicado nesta quarta-feira (8) no Atos do Governo, o edital do concurso público para contratação de servidores efetivos do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). O anúncio acontece um ano após a PJF ter anunciado a contratação de uma banca para a realização do concurso público do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) em maio de 2023.

Ainda segundo o Executivo, o edital para o concurso seria publicado dentro de três meses, sendo disponibilizadas 330 vagas, contudo, não houve publicação do edital no ano anterior.

Um ano após o primeiro anuncio, a PJF informou nesta terça-feira (7) que para o cargo de Auxiliar de Serviços serão disponibilizadas até 330 vagas, sendo 200 para convocação e 130 para cadastro de reserva. Já para o setor Administrativo serão 17 oportunidades para diversos profissionais.

Demais informações como datas, conteúdos programáticos e orientações aos candidatos constarão no edital. As inscrições serão realizadas online, no site da banca organizadora do concurso, entre 8 de julho e 7 de agosto.



Vagas



Fundamental Incompleto:



Auxiliar De Serviços



Motorista II - Veículo Pesado



Técnico De Nível Médio I:



Eletrotécnica



Gestão Ambiental



Mecânica



Técnico De Nível Superior I:



Administração



Administrador



Analista De Sistemas



Contador



Engenheiro Ambiental/Civil/Sanitarista



Engenheiro Eletricista/Engenheiro De Energia



Engenheiro De Mecatrônica/Automação/ Produção