Produtores rurais e urbanos de Juiz de Fora interessados em serviços de mecanização agrícola para operações de aração, calagem, gradagem, sulcagem, beneficiamento, plantio e colheita já podem se inscrever no programa "Mecanização Agrícola - Preparo de Solo e Plantio" da Prefeitura de Juiz de Fora.

As inscrições, que foram abertas nesta segunda-feira (20), podem ser feitas até o dia 7 de junho, na sede da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), que fica localizada na Avenida Brasil 2.001, 6º andar, Centro. O cadastro pode ser feito das 14h às 17h em dias úteis. Já pela internet, é possível se inscrever por meio da Prefeitura Ágil, até as 23h59 do dia 9 de junho.

Estão sendo disponibilizadas 18 vagas, e serão atendidos prioritariamente os produtores inscritos inseridos nas regiões em que não receberam os atendimentos no ano anterior. O cadastro é gratuito e o produtor deverá pagar as horas de atendimento por meio de Documento de Arrecadação Municipal após o serviço ter sido realizado na propriedade. O valor da hora/máquina é de R$118,46.



Confira a documentação obrigatória:

- Documento de identificação oficial com foto recente (RG, CNH, Passaporte, entre outros)

- Cadastro de Pessoa Física (CPF)

- Cartão do Produtor (Comprovante de Inscrição Estadual do Produtor Rural), ou documento similar;

- Comprovante de endereço para recebimento da DAM.

- Registro da propriedade rural no município de Juiz de Fora ou documento comprobatório conforme condição se: próprio - proprietário, possuidor ou usufrutuário; arrendado - arrendatário, parceiro, meeiro, comodatário ou locatário; assentado - assentado, posseiro da propriedade.