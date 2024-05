A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), está com inscrições abertas para os interessados em lecionar na instituição como professores substitutos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (21) pela Instituição. Há vagas para os campi de Juiz de Fora e Governador Valadares por meio de três editais recém lançados. Os candidatos podem realizar as inscrições de forma gratuita na página Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado da UFJF. Confira as vagas abaixo:

Instituto de Ciências Biológicas – Campus Juiz de Fora

Edital n°36/2024

Departamento de Zoologia – 1 vaga.

Escolaridade/ Titulação exigida: Graduação em Ciências Biológicas, ou Ecologia, ou Oceanografia; Pós-graduação em: Mestrado na Subárea Zoologia, ou Subárea Ecologia, ou Subárea Oceanografia, da área de avaliação Biodiversidade, ou Mestrado na Subárea Biologia Geral, ou Subárea Genética da área de avaliação Ciências Biológicas I, de acordo com a tabela Capes.

Regime de trabalho: 40 horas semanais.

Avaliação: Prova Escrita Dissertativa, Prova Didática e Avaliação de Títulos.

Inscrições: Das 14h do dia 24/05/2024 às 23h59 de 07/06/2024.

Faculdade de Letras – Campus Juiz de Fora

Edital nº 35/2024

Departamento de Letras Estrangeiras Modernas – 1 vaga

Escolaridade/ Titulação exigida: Graduação em Licenciatura ou Bacharelado em Letras, com habilitação em Língua Espanhola; Mestrado na área de Linguística, Letras ou Artes, de acordo com a tabela Capes.

Regime de trabalho: 40 horas semanais.

Avaliação: Provas escrita dissertativa, didática e avaliação de títulos.

Inscrições: Das 14h do dia 16/05/2024 às 23h59 de 31/05/2024.

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Campus Governador Valadares

Edital nº 34/2024

Departamento de Direito – 1 vaga.

Escolaridade/Titulação exigida: Graduação em Direito; Pós-graduação em: Especialização lato sensu em qualquer área de conhecimento e inscrição ativa na OAB.

Regime de trabalho: 40 horas semanais.

Avaliação: Prova Escrita Dissertativa, Prova Didática e Avaliação de Títulos.

Inscrições: Das 14h do dia 15/05/2024 às 23h59 de 22/05/2024.