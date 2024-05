O painel de oportunidades de emprego “Vagou, Juiz de Fora”, tem novas vagas ofertadas nesta sexta-feira (24). Ao todo, são mais de 377 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva.

Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.

Veja as vagas anunciadas nesta sexta-feira, 24 de maio



Assistente de vendas (2)

Auxiliar de estoque (1)

Analista de departamento pessoal (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Vendedora de vestuário infantil (1)

Churrasqueiro de espeto (1)

Consultor de vendas (1)

Instrutora de academia (1)



As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”. As vagas serão divulgadas nos canais da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).