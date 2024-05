O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) anunciou que as inscrições para o curso de Formação de Instrutor de Brigadistas em Juiz de Fora estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (27). Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de junho por meio deste link.

Além de Juiz de Fora, as cidades de Barbacena, Governador Valadares e Ipatinga também oferecerão vagas, totalizando 30 oportunidades.



Confira os requisitos

Para participar, o candidato deverá ter mais de 18 anos, ter concluído o ensino médio, não possuir antecedentes criminais nas esferas federal e estadual, e apresentar condições físicas e de saúde compatíveis com as atividades do curso, comprovadas por atestado médico.

O curso será realizado de forma semipresencial, dividido em duas fases: a primeira à distância, através de uma plataforma online de ensino, e a segunda presencial, realizada nas unidades/localidades listadas, desde que haja um número suficiente de candidatos para formar uma turma (mínimo de 15 alunos), conforme a demanda e a disponibilidade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Em 2024, serão oferecidas vagas em ambos os semestres, nos seguintes locais:

2º semestre (30/09/2024 a 22/11/2024)

a) Academia de Bombeiros Militar (ABM) no Centro de Treinamento de Profissional em Contagem;

b) Cidades do 3º COB;

c) Cidades do 5º COB.

A fase à distância do 2º semestre ocorrerá de 30/09/2024 a 18/10/2024, e a fase presencial de 28/10/2024 a 22/11/2024. As aulas à distância são assíncronas, podendo ser acessadas a qualquer horário, enquanto as aulas presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 16h40min.

O preenchimento das vagas será feito entre os candidatos, que deverão cumprir os seguintes procedimentos:

I - acessar o link Inscrição de Instrutor de Brigadista, no prazo do calendário anexo "A" e realizar a inscrição (preencher e enviar o formulário);

II - ser aprovado no teste de seleção,

III - obter o deferimento da matrícula mediante classificação e comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 7º.

Confira o edital para saber mais.