A partir da próxima segunda-feira (3), serão abertas as inscrições de 175 vagas gratuitas para oficinas de cultura e esporte na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira), em Juiz de Fora. As matrículas devem ser formalizadas na secretaria do equipamento urbano, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek 5.899, em Benfica.

Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), as aulas terão início na primeira semana de junho, e existem opções para todas as idades, a partir dos 6 anos, nas áreas de flauta, violão, dança mix, danças urbanas, teatro, artes, futsal, ginástica, vôlei, alongamento e balé.

Menores de 18 anos completos devem ser representadas por um responsável legal portando carteira de identidade.



Confira as vagas, com indicação dos dias, horários e faixa etária:

- Flauta – Terça e quinta-feira | 15h (A partir de 6 anos) - 2 vagas

- Violão – Segunda e quarta-feira |9h (Acima dos 10 anos) - 5 vagas

- Dança Mix – Terça e quinta-feira | 9h30 (Acima de 18 anos) - 5 vagas

- Dança Mix – Terça e quinta-feira | 16h30 (Acima de 18 anos) - 5 vagas

- Danças Urbanas – Terça e quinta-feira | 13h30 (Dos 11 aos 17 anos, com experiência anterior na área de dança) - 5 vagas

- Teatro – Terça e quinta-feira | 8h (Dos 6 aos 10 anos) - 7 vagas

- Teatro – Terça e quinta-feira | 9h30 (Adolescente e adultos) - 3 vagas

- Teatro – Terça e quinta-feira | 16h (Adolescente e adultos) - 6 vagas

- Artes – Segunda e sexta-feira | 9h (Todas as faixas etárias, a partir dos 6 anos) - 5 vagas

- Artes – Segunda e sexta-feira | 13h (Todas as faixas etárias, a partir dos 6 anos) - 8 vagas

- Artes – Segunda e sexta-feira | 14h30 (Todas as faixas etárias, a partir dos 6 anos) - 5 vagas

- Artes – Segunda e sexta-feira | 17h (Todas as faixas etárias, a partir dos 6 anos) - 3 vagas

- Artes – Segunda e sexta-feira | 18h30 (Todas as faixas etárias, a partir dos 6 anos) - 4 vagas

- Futsal – Segunda e sexta-feira |8h (De 6 a 7 anos) - 4 vagas

- Futsal – Segunda e sexta-feira | 10h (Dos 10 aos 12 anos) - 5 vagas

- Futsal – Segunda e sexta-feira | 13h30 (Dos 7 aos 9 anos) - 2 vagas

- Futsal – Segunda e sexta-feira | 14h30 (Dos 11 aos 13 anos) - 4 vagas

- Futsal - Segunda e sexta-feira | 15h30 (Dos 7 aos 9 anos) - 7 vagas

- Futsal – Terça e quinta-feira | 8h (Dos 11 aos 13 anos) - 7 vagas

- Futsal - Terça e quinta-feira | 9h (Dos 10 aos 12 anos) - 4 vagas

- Futsal - Terça e quinta-feira | 10h (Dos 12 aos14 anos) - 5 vagas

- Futsal - Terça e quinta-feira | 13h30 (Dos 13 aos 15 anos) - 5 vagas

- Futsal - Terça e quinta-feira | 14h30 (Dos 12 aos 14 anos) - 2 vagas

- Ginástica - Terça e quinta-feira | 10h - 3 vagas

- Capoeira - Segunda e quarta-feira | 8h (Dos 6 aos 14 anos) - 2 vagas

- Capoeira - Segunda e quarta-feira | 16h (Dos 6 aos 14 anos) - 2 vagas

- Capoeira – Segunda e sexta-feira | 14h30 (Adulto e adolescente) - 2 vagas

- Vôlei – Segunda e quarta-feira | 17h (Adulto e adolescente) - 2 vagas - Marcar a data e horário para teste de nivelamento

- Ginástica – Segunda e quarta-feira | 17h (Adultos)- 2 vagas

- Ginástica - Segunda e quarta-feira | 18h (Adultos) - 3 vagas

- Ginástica - Segunda e quarta-feira | 19h (Adultos) - 5 vagas

- Ginástica – Terça e quinta-feira | 17h (Adultos) 3 vagas

- Ginástica – Terça e quinta | 18h (Adultos) 3 vagas

- Ginástica - Terça e quinta | 19h (Adultos) - 8 vagas

- Ginástica - Terça e quinta | 20h (Adultos) - 5 vagas

- Alongamento – Segunda e quarta-feira | 13h (Adultos e idosos) - 5 vagas

- Balé - Segunda e quarta-feira | 8h (Dos 13 aos 30 anos) - 6 vagas

- Balé – Terça e quinta-feira | 13h30 (Dos 10 aos 13 anos) - 8 vagas

- Balé – Terça e quinta-feira | 16h30 (Dos 13 aos 25 anos) - 8 vagas

A Praça CEU é gerida pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e tem prestação de serviços da Associação Cultural Arte e Vida (Acav).

