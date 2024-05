Nesta terça-feira (28), o painel de oportunidades de emprego “Vagou, Juiz de Fora” anunciou novas vagas pela cidade. São mais de 380 oportunidades entre emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, além de cadastros reserva.

Os interessados em conferir as formas de se candidatar devem acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.



Confira as vagas

Auxiliar de manipulação de medicamentos (1)

Auxiliar de vendas/Almoxarife (1)

Atendente de farmácia (1)

Vistoriador (2)

Vendedor óptico (1)