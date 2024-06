O "Vagou, Juiz de Fora", painel de oportunidades de emprego, anunciou novas vagas abertas nesta sexta-feira (7). Com mais de 223 oportunidades de emprego e estágio, além de cadastros reserva, os interessados podem acessar o site do projeto para mais informações sobre como se candidatar. A página oferece detalhes sobre as vagas, dicas para preenchimento de currículos e modelos que podem ajudar na contratação.



Confira as vagas disponíveis

Operador de telemarketing (5)

Caseiro (1)

Empresas e pessoas físicas que desejam anunciar oportunidades devem preencher o formulário disponível no "Vagou JF". As vagas serão divulgadas posteriormente.