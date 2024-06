A Secretária Municipal de Saúde anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo com salário de R$2.824 e carga horária de 40 horas semanais, para cargos de Agente de Combate às Endemias (1) e Agente Comunitário de Saúde (4). Pra concorrer as vagas, o candidato deve se inscrever do dia 12 de agosto até o dia 1° de setembro.

Para o pedido de isenção, os interessados podem solicitar dentro do prazo de 05 a 06 de agosto pelo site da organizadora.

Conforme edital, para participar é preciso ter certificado de conclusão do ensino médio em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. A prova tem previsão para ser aplicada no dia 29 de setembro e o concurso possui validade de dois anos, podendo ser prorrogado apenas uma vez.