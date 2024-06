O painel de oportunidades de emprego da “Vagou, Juiz de Fora” anunciou mais de 50 vagas nesta terça-feira (11). São mais de 249 oportunidades entre emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, além de cadastros reserva.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), os interessados em conferir as formas de se candidatar devem acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.



Confira as vagas

Serralheiro (1)

Operador de telemarketing (SAC) (50)

Auxiliar de expedição (1)

Estágio em Planejamento e Projetos (Cadastro Reserva)

Atendente (1)



As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no site. As vagas serão divulgadas posteriormente.