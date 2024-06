O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) de Juiz de Fora vai sediar a Oficina Só Dançar, com aulas gratuitas para pessoas com idade a partir dos 60 anos. Com 20 vagas disponíveis, as aulas vão começar nesta quinta-feira (20) e serão realizadas até o fim do ano, sempre às quintas-feiras, das 10h às 11h.

Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), as pessoas interessadas devem fazer contato pelo WhatsApp (32) 99186-4171, e as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Outra opção é comparecer ao CCBM, nos dias e horários da oficina, para preencher presencialmente o formulário de inscrição.

O CCBM fica localizado na Avenida Getúlio Vargas 200, Bairro Centro.



Sobre o instrutor da oficina

Aos 71 anos, o instrutor Jorge soma mais de 15 anos de atuação na área de dança, com foco na terceira idade. Ele defende os benefícios da atividade física nesta faixa etária, destacando que os impactos são positivos não só para o corpo, mas também para a mente, além de promover maior interação afetiva e social. Jorge orienta que os participantes apresentem atestado médico com liberação para a atividade e utilizem tênis e roupas confortáveis durante as aulas.