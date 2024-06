A Escola de Samba União das Cores, vai oferecer à comunidade a partir do final do mês de junho, oficinas de grafitti, corte e costura e percussão. Segundo a agremiação, o projeto faz parte da Lei Estadual Paulo Gustavo, criada para mitigar os prejuízos provocados aos profissionais de cultura, em função da pandemia da Covid-19. Todas as atividades serão realizadas na quadra da Escola de Samba, localizada à rua Daniele Lamarca Pereira, n°11 no Bairro Milho Branco.

A oficina de corte e costura vai contemplar o público feminino com dez vagas, para interessadas a partir dos 18 anos, tendo início previsto para o dia 29 de junho, entre 08h e 11h. Já o graffiti, com vaga para vinte pessoas, terá início na segunda-feira dia 08 de julho entre 14h e 15h, tendo como público alvo interessados a partir de dez anos de idade. No dia 20 de julho, tem início a oficina de percussão entre 15h e 16h, com espaço para vinte interessados, a partir dos 9 anos.

Todos os encontros são gratuitos e com inscrições abertas enquanto houver vagas. Além desse projeto, a União das Cores, 3ª colocada no Grupo de Acesso I dos Desfiles Oficias de 2024, já ofereceu à comunidade duas outras oficinas, de capoeira e de samba, dentro do “Gente em Primeiro Lugar”, em parceria com a Amac e Funalfa. Atualmente, tais encontros estão sendo promovidos na Escola Municipal Engenheiro André Rebouças, bairro Milho Branco.

Os interessados podem entrar em contato através do número (32) 99925-7661, para obterem outras informações e realizarem a inscrição nas oficinas.